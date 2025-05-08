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07:20, 8 мая 2025Россия

В Кремле прокомментировали будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина

Песков анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в разных форматах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предстоящих в Москве переговорах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом он высказался в интервью журналисту телеканала «России 1» Павлу Зарубину.

Песков прокомментировал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина и анонсировал встречи в разных форматах.

«Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями», — уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что у лидеров двух стран состоится отдельное чаепитие и ланч. Песков подчеркнул, что общение станет длительным и в разном составе.

Днем 7 мая сообщалось, что Си Цзиньпин прилетел в Москву. Он поселился в отеле Soluxe Hotel Moscow на северо-востоке на северо-востоке столицы

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