Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Си Цзиньпин прилетел в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет китайского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение приезду Си Цзиньпина и готовится к этому. Представитель Кремля добавил, что на мероприятия в честь Победы приедет «очень значительное количество» глав государств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут праздновать этот день.