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18:10, 7 мая 2025Мир

Си Цзиньпин прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Си Цзиньпин прилетел в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прилетел в Россию для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет китайского лидера приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение приезду Си Цзиньпина и готовится к этому. Представитель Кремля добавил, что на мероприятия в честь Победы приедет «очень значительное количество» глав государств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут праздновать этот день.

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