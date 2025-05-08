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10:16, 8 мая 2025Мир

Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

РИА Новости: Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Вильф / Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 10 часов утра 8 мая стало известно о начале церемонии официальной встречи российского и китайского лидеров. Кадры с нее опубликовал Кремль в официальном Telegram-канале.

Си Цзиньпин прилетел в Москву вечером 7 мая. Он прибыл в российскую столицу на празднование Дня Победы. Ожидается, что его визит продлится по 10 мая.

В конце апреля Кремль подтвердил участии Си Цзиньпина в праздновании 9 Мая в Москве. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, визиту председателя КНР в РФ придается большое значение.

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