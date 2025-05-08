Макгрегор выложил собственную фотографию в образе нового Папы Римского

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор отреагировал на избрание нового Папы Римского.

Боец выложил пост на своей странице Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сюрприз, ублюдки. Король вернулся!» — подписал ирландец собственную фотографию в образе Папы Римского.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

Ранее стало известно, что главой Римско-католической церкви будет 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV.