Новый Папа Римский впервые выступил с речью

Свое первое обращение новый Папа Римский Лев XIV начал со слов о мире

Новоизбранный Папа Римский Лев XIV выступил с первым обращением, в котором призвал наводить мосты диалога для построения мира. Трансляция ведется на канале Vatican News.

«Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, Доброго Пастыря. Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно», — такими были первые слова понтифика, когда он вышел к толпе верующих, которые приветствовали его.

Затем он поблагодарил предыдущего Папу Римского Франциска и напомнил о его пасхальном благословлении.

«Христос идет впереди нас. Миру нужен его свет. Человечеству он нужен как мост, к которому может прийти Бог и его любовь. Помогите нам строить мосты с помощью диалога, чтобы всегда быть в мире. Спасибо Папе Франциску», — добавил Лев XIV.

Ранее главой Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV. Прево является членом ордена Святого Августина. Он долгое время служил в Перу, а затем занимал один из самых влиятельных постов в Ватикане — управлял департаментом, который выбирает и управляет епископами по всему миру. Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня.