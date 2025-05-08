Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
1:0
2-й тайм
live
Юргорден
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
Будё-Глимт
0:2
2-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
1:1
2-й тайм
live
Атлетик Б
Лига Европы|1/2 финала. 2-й матч
Фиорентина
2:1
2-й тайм
live
Бетис
Лига конференций|1/2 финала. 2-й матч
22:31, 8 мая 2025Спорт

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА рассказал о встрече с Путиным

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вагнер Лав рассказал о встрече с Путиным
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Fernandes / Keystone Press Agency

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вагнер Лав рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает официальная страница ЦСКА во «Вконтакте».

«Мы выиграли Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль к Путину. Я сказал, что обязательно что-то придумаю, чего раньше никто не делал, и предложил Путину почеканить мяч. А он согласился», — заявил бразильский форвард.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».

Ранее Юрий Жирков, который вместе с Вагнером Лавом выигрывал в составе ЦСКА Кубок УЕФА, назвал раздражающими слова Дональда Трампа про доминирующую роль США в победе во Второй мировой войне. «Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлен новый Папа Римский

    Вице-президент США предостерег Россию от «недобросовестности»

    Кандидат в президенты Румынии потребовал компенсаций от Украины

    Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ

    Вэнс назвал способ добиться мира на Украине

    Раскрыто меню торжественного ужина в Кремле

    Макгрегор отреагировал на избрание нового Папы Римского

    В Москву на 9 Мая прибыла представитель еще одной европейской страны

    ВСУ атаковали село в Курской области

    Зеленский созвонился с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости