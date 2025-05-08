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23:10, 8 мая 2025Спорт

Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ

Издание THW назвало Овечкина одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gerry Angus / Icon Sportswire via

Российского хоккеиста Александра Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликовало издание The Hockey Writers.

The Hockey Writers представили четыре тройки нападающих, которых считают лучшими за все время существования лиги. Овечкин попал в первую тройку вместе с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.

Клуб Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» впервые с 2018 года пробился во второй раунд Кубка Стэнли. Там столичная команда играет против «Каролины Харрикейнс». Счет в серии до четырех побед пока 1:0 в пользу «Каролины». Вторая встреча состоится 9 мая в 2:00 МСК.

Ранее Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников в США. «Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — говорится в подписи к видео.

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