Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников

Александр Овечкин с голым торсом пожарил мясо в майские праздники

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники. Видео в Telegram-канале опубликовала медикоманда хоккеиста.

В ролике спортсмен с голым торсом жарит мясо. «Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — говорится в подписи к видео.

Ранее «Вашингтон» впервые с 2018 года вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Столичный клуб со счетом 4-1 в серии победил «Монреаль Канадиенс».

В январе в сети появилось видео, в котором Овечкин поздравляет друзей с Новым годом. Он посоветовал им «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».