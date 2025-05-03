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17:46, 3 мая 2025Спорт

Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников

Александр Овечкин с голым торсом пожарил мясо в майские праздники
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Телеграм-канал Alex Ovechkin

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники. Видео в Telegram-канале опубликовала медикоманда хоккеиста.

В ролике спортсмен с голым торсом жарит мясо. «Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — говорится в подписи к видео.

Ранее «Вашингтон» впервые с 2018 года вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Столичный клуб со счетом 4-1 в серии победил «Монреаль Канадиенс».

В январе в сети появилось видео, в котором Овечкин поздравляет друзей с Новым годом. Он посоветовал им «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Вот это да!
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