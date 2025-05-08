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09:15, 8 мая 2025Россия

В России порассуждали о странном поведении ВСУ после начала объявленного Путиным перемирия

Политолог Марков: После начала перемирия обстрелов нет с обеих сторон
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия обстрелов нет с обеих сторон. Об этом написал политолог Сергей Марков в Telegram.

Марков счел странным поведение Вооруженных сил Украины (ВСУ), учитывая, что президент республики Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера о временном прекращении огня.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляет. Официально Зеленский отверг перемирие на День Победы. Но якобы неофициально ВСУ отдан приказ соблюдать перемирие. По факту обстрелов с обоих сторон нет», — порассуждал он.

По словам политолога, во время пасхального перемирия, также объявленного в одностороннем порядке, боевые действия были сокращены на 90 процентов. Он подчеркнул, что сейчас ситуация развивается также.

Ранее появилась неподтвержденная официально информация о том, что Путин поручил Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны.

С полуночи 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России в зоне специальной военной операции в честь празднования 80-летия Победы. Боевые действия остановлены до полуночи 11 мая. Зеленский, в свою очередь, назвал предложение Путина манипуляцией и призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. Кроме того, он намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая.

ЖЗЛ
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