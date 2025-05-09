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10:15, 9 мая 2025Спорт

Бывшая словенская гимнастка вернула российское гражданство

Бывшая словенская гимнастка Веденеева вернула российское гражданство
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) одобрил смену гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой. Об этом сообщается на сайте организации.

30-летняя Веденеева, с 2018 года выступавшая за Словению, вернула себе российское гражданство. В тексте она отмечена как судья.

Ранее уроженка Иркутска Веденеева объяснила переход под флаг Словении. «Когда мне исполнилось 23 года, я поняла, что у меня два выхода: заканчивать или искать другой способ [пробиться на Кубки мира и чемпионаты]», — заявила она.

Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призер этапов Гран-при. В ее активе две бронзы чемпионатов мира и бронза чемпионата Европы. На Играх в Токио она заняла 16-е место в квалификации и не прошла в финал.

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