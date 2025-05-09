Бывшая словенская гимнастка вернула российское гражданство

Бывшая словенская гимнастка Веденеева вернула российское гражданство

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) одобрил смену гражданства бывшей гимнастке Екатерине Веденеевой. Об этом сообщается на сайте организации.

30-летняя Веденеева, с 2018 года выступавшая за Словению, вернула себе российское гражданство. В тексте она отмечена как судья.

Ранее уроженка Иркутска Веденеева объяснила переход под флаг Словении. «Когда мне исполнилось 23 года, я поняла, что у меня два выхода: заканчивать или искать другой способ [пробиться на Кубки мира и чемпионаты]», — заявила она.

Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призер этапов Гран-при. В ее активе две бронзы чемпионатов мира и бронза чемпионата Европы. На Играх в Токио она заняла 16-е место в квалификации и не прошла в финал.