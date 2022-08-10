Бывшая гимнастка сборной России объяснила переход под флаг Словении

Гимнастка Веденеева объяснила переход под флаг Словении конкуренцией в сборной России

Бывшая гимнастка сборной России Екатерина Веденеева объяснила переход под флаг Словении в 2018 году. Ее слова приводит Sport24.

«Основной состав [сборной России] — это восемь человек, а на главные старты ездят две-три гимнастки, поэтому пробиться на Кубки мира и чемпионаты было очень трудно. Когда мне исполнилось 23 года, я поняла, что у меня два выхода: заканчивать или искать другой способ», — заявила Веденеева.

Спортсменка рассказала, что получение словенского гражданства было сложным, так как она дважды получала отказ. «Были подводные камни и проблемы из-за одной гимнастки из Словении, которая на тот момент была первым номером сборной. Она не очень хотела конкуренции. Спустя полгода мне сделали гражданство, Ирина Александровна [Винер, тренер по художественной гимнастике] дала добро на это», — заключила гимнастка.

Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призер этапов Гран-при. На Играх в Токио она заняла 16-е место в квалификации и не прошла в финал.

29 июля главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о смене спортивного гражданства подопечными из-за отстранения от международных стартов. Она выразила уверенность, что спортсмены и тренеры останутся в России.