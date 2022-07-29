Тренер высказалась о смене спортивного гражданства российскими синхронистками

Тренер Покровская выразила уверенность, что синхронистки не сменят спортивное гражданство

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о смене спортивного гражданства подопечными. Ее слова передает РИА Новости.

Покровская выразила уверенность, что спортсмены и тренеры останутся в России. «Мы все страшно переживаем. Переживают наши спортсменки. [Трехкратная олимпийская чемпионка] Светлана Колесниченко не уедет из нашей страны, будет за нее выступать, но мотивация должна быть. Будем прикладывать все силы, чтобы она не ушла из спорта. То же касается [четырехкратного чемпиона мира] Саши Мальцева. Он должен выступать, он сильнейший», — заявила она.

В апреле Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. Отечественные спортсмены пропустили чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Венгрии с 18 июня по 3 июля.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Россию также лишили права проведения крупных международных соревнований. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.