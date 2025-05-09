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16:40, 9 мая 2025Спорт

Главный тренер «Байера» объявил об уходе из клуба

Главный тренер «Байера» Алонсо объявил об уходе из клуба в конце сезона
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо объявил о грядущем уходе из клуба. Об этом сообщается на сайте немецкой команды.

43-летний испанский специалист покинет клуб в конце сезона. Изначально контракт был рассчитан до лета 2026 года.

Алонсо руководит немецкой командой с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен покинуть клуб. Основным кандидатом на его замену называется Алонсо.

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