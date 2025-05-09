Главный тренер «Байера» объявил об уходе из клуба

Главный тренер «Байера» Алонсо объявил об уходе из клуба в конце сезона

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо объявил о грядущем уходе из клуба. Об этом сообщается на сайте немецкой команды.

43-летний испанский специалист покинет клуб в конце сезона. Изначально контракт был рассчитан до лета 2026 года.

Алонсо руководит немецкой командой с октября 2022 года. Под его руководством «Байер» стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти намерен покинуть клуб. Основным кандидатом на его замену называется Алонсо.