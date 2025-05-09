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22:01, 9 мая 2025Спорт

Олимпийская чемпионка из Украины назвала Международную федерацию фехтования продажной

Чемпионка ОИ из Украины Шемякина назвала FIE продажной из-за допуска россиян
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Attila Volgyi / Xinhua

Олимпийская чемпионка 2012 года по фехтованию на шпагах Яна Шемякина назвала Международную федерацию фехтования (FIE) продажной из-за допуска россиян. Об этом пишет украинское издание OBOZ.

«Международная федерация фехтования полностью легла под Россию, все продалось. Все идет к тому, что они будут допущены к взрослому чемпионату мира и уже скоро будут фехтовать под собственным флагом», — заявила Шемякина.

Она также добавила, что большинство спортивных международных федераций выступают за возвращение России. Шемякина заявила, что Олимпийская хартия — просто бумажка, которой никто не хочет следовать. Фехтовальщица сказала, что Украина продолжит бороться за недопуск россиян.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.

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