Олимпийская чемпионка высказалась о возобновлении карьеры Валиевой

Олимпийская чемпионка Бестемьянова назвала условие возвращения Валиевой в спорт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возобновлении карьеры Камилы Валиевой. Ее цитирует Sport24.

«Мы можем ждать, но все будет зависеть от ее дикого желания. Оно должно быть именно диким, потому что ей придется преодолеть очень много трудностей», — отметила Бестемьянова.

Она добавила, что даже если Валиева вернется в профессиональный спорт, то вряд ли сможет показать прежний уровень. По словам Бестемьяновой, это обусловлено не только пропуском определенного периода времени, но и взрослением.

Ранее Валиева поделилась впечатлениями от парада Победы на Красной площади. «Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора — у меня перехватило дух!» — рассказала фигуристка.

Валиева не принимает участия в соревнованиях из-за дисквалификации за допинг. Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.