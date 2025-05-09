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14:30, 9 мая 2025Спорт

Валиева поделилась впечатлениями от парада Победы на Красной площади

Валиева назвала парад Победы одним из самых зрелищных событий в своей жизни
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Kamila Valieva

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале поделилась впечатлениями от парада Победы на Красной площади в Москве.

Валиева назвала парад Победы одним из самых зрелищных событий в своей жизни, грандиозным триумфом памяти и славы. «Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора — у меня перехватило дух!» — рассказала она, добавив слова благодарности в адрес ветеранов.

Валиева не принимает участия в соревнованиях из-за дисквалификации за допинг. Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

9 мая на Красной площади прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, а также лидеры почти 30 государств, в том числе Белоруссии, Китая, Словакии, Сербии и Бразилии.

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