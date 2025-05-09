Президент еще одной страны прибыл в Москву

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в российскую столицу прилетели руководители 27 государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. По случаю их визита в Кремле был дан торжественный ужин, по окончании которого президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей.

Глава государства успел коротко пообщаться с Си Цзиньпином. В ходе разговора они обсудили украинский кризис и обменялись мнениями по китайско-российским отношениям.

Утром 9 мая лидеры зарубежных государств вновь встретятся на параде в честь Дня Победы на Красной площади.