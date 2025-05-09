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07:47, 9 мая 2025Бывший СССР

Президент еще одной страны прибыл в Москву

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в российскую столицу прилетели руководители 27 государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. По случаю их визита в Кремле был дан торжественный ужин, по окончании которого президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей.

Глава государства успел коротко пообщаться с Си Цзиньпином. В ходе разговора они обсудили украинский кризис и обменялись мнениями по китайско-российским отношениям.

Утром 9 мая лидеры зарубежных государств вновь встретятся на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

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