Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы

Вучич выложил видео братания с Фицо на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич побратался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на фоне Кремля. Соответствующие кадры сербский лидер выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек!», — указано в подписи к видео.

Лидеры восточноевропейских государств прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Европе попытались помешать политикам приехать в Россию

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Латвия запретили самолету словацкого премьера пролетать через свое воздушное пространство. Из-за этого маршрут спецборта проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. При этом Фицо заявил, что получает угрозы в связи со своим решением посетить Россию 9 мая. По его словам, визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что участие ЕС в параде Победы в Москве не планируется, визиты в Россию лидеров стран-кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными и Брюссель это «дал ясно понять». После этого Вучич пообещал серьезный ответ Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию. «Все это было ожидаемо. Я горжусь тем, что никого не вводил в заблуждение, не лгал, говорил правду», — сказал Вучич, напомнив, что еще несколько месяцев назад пообещал президенту России Владимиру Путину посетить парад Победы. Он также подчеркнул, что едва не оказался в ситуации, когда не смог бы сдержать данное слово.

В Москву прибыли руководители 27 стран

В преддверии юбилея Победы в Россию прибыли руководители 27 государств, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Из ранее изъявивших желание посетить Москву не смогли исполнить задуманное только лидеры Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит. Глава закавказской республики объяснил отказ от участия в торжествах в Москве необходимостью присутствовать на внутренних мероприятиях, посвященных отцу Гейдару Алиеву. Президент Лаоса, в свою очередь, остался на родине из-за болезни — у него выявили коронавирус.

По случаю визита в Кремле был дан торжественный ужин. Гостям предлагали салат с крабом и клубникой и пельмени с осетриной и щучьей икрой, из супов в меню присутствовали борщ с телятиной и уха по-карельски. В качестве второго блюда можно было выбрать филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей. На десерт — щербет с морошкой и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин — крымское "Блан де Неж" и краснодарское "Казак Красная Горка".

По окончании праздничного ужина президент России Владимир Путин лично попрощался с каждым из гостей. Утром 9 мая политики вновь встретятся на главном параде страны.