В США оценили парад Победы на Красной площади в Москве. Почему журналисты сочли его провалом Запада?

WP: Присутствие лидеров на параде вместе с Путиным стало провалом для Запада

Парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве, демонстрирует успех президента России Владимира Путина. Об этом заявили журналисты издания The Washington Post. Они обратили внимание на то, что в Москву приехали не менее двух десятков зарубежных лидеров, несмотря на попытки Запада изолировать Россию.

Приезд мировых лидеров назвали победой Путина

Как отметили журналисты, для участия в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Россию прибыли 27 мировых лидеров. «Их визит ознаменовал победу Путина как лидера, которого Запад стремился изолировать», — написали авторы материала.

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство РИА Новости

Как объяснила политолог Татьяна Становая в комментарии изданию, это говорит о том, что усилия западных стран не увенчались успехом. Она также отметила, что благодаря приезду мировых лидеров Россия позиционируется как важная часть мира, имеющая много партнеров и друзей.

В России заявили о единодушии среди гостей, несмотря на огромное давление

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что лидеров на параде Победы в Москве могло быть больше и, даже несмотря на огромное давление и попытки их запугать, среди гостей было единодушие. «Даже лидеры, которые не приехали, высказали свое огромное уважение и благодарность нашим предкам за все, что они сделали для победы в мире над злом», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после парада заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо совершили акт героизма, приехав в Москву. Он напомнил, что Вучич и Фицо отдали должное памяти Дня Победы, несмотря на «неприкрытое оголтелое давление».