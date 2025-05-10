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20:26, 10 мая 2025Спорт

Быков высказался о чемпионате мира-2025 по хоккею без россиян

Бывший тренер Быков о ЧМ-2025: Отстранение россиян идет в минус всему хоккею
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о чемпионате мира-2025 по хоккею без россиян. Его слова приводит «СЭ».

«Качественное вино разбавляют водой. Международная федерация хоккея (IIHF) просто хочет прикрыть свободное место, которое было занято качественным соперником, который давал возможность сравнивать себя и видеть, в каком направлении идет эволюция хоккея», — заявил Быков. По его мнению, отстранение россиян идет в минус не только всему хоккею, но и развитию других спортсменов, а IIHF сама стреляет себе в ногу.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф заявил, что решение по возвращению сборной России на международные турниры, в том числе на Олимпиаду-2026, будет принято в конце мая — начале июня. Он отметил, что организация будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета, который сейчас находится в процессе смены руководителя.

Запрет на участие российских хоккеистов в международных турнирах был введен в феврале 2022 года. С тех пор его несколько раз продлевали.

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