Глава IIHF назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду

Глава IIHF Тардиф: Примем решение о допуске российских хоккеистов на ОИ в июне

Глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеканал SVT.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — заявил Тардиф.

Ранее в IIHF отреагировали на информацию о допуске сборной России на Игры-2026. Член совета IIHF, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс назвали это сплетнями.

До этого организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.