Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
13:30 (Мск)
Жаклин Кристиан
Рим (ж)
Фабиан Марожан
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Рим (м)
Линда Носкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
12:06, 10 мая 2025Спорт

Глава IIHF назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду

Глава IIHF Тардиф: Примем решение о допуске российских хоккеистов на ОИ в июне
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею. Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Глава Международной федерации хоккея IIHF Люк Тардиф назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеканал SVT.

«МОК находится в процессе смены руководителя. Но недавно у нас была с ними встреча, и я почти уверен, что мы получим четкие рекомендации от МОК в конце мая или начале июня», — заявил Тардиф.

Ранее в IIHF отреагировали на информацию о допуске сборной России на Игры-2026. Член совета IIHF, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс назвали это сплетнями.

До этого организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев

    Президент Бразилии назвал безумием подстегивание конфликта на Украине

    Глава IIHF назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду

    Россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на дачах

    Внук де Голля порассуждал о возможности присутствия его деда на параде Победы

    В подъезде дома в Подмосковье взорвалась граната

    Названа сумма переданной через сына взятки экс-замглавы Брянской области

    Звезду танцевального шоу госпитализировали

    Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

    Белоусов встретился с министром обороны Киргизии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости