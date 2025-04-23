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12:52, 23 апреля 2025Спорт

В IIHF отреагировали на информацию о допуске сборной России на Игры-2026

Член IIHF Козиолс назвал сплетнями информацию о допуске сборной России на ОИ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс отреагировал на появившуюся информацию о допуске сборной России на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Козиолс назвал это сплетнями. Он заявил, что никакого заседания и обсуждения вопроса не было. «Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Этот вопрос не наш, а Международного олимпийского комитета (МОК). Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни копейки не соответствует действительности», — подчеркнул Козиолс.

Накануне сообщалось, что IIHF приняла решение о допуске мужской сборной России на Олимпиаду, а команда сможет выступить на турнире с национальной символикой.

Ранее в IIHF отметили, что решение по участию сборной России в Играх-2026 будет принято в апреле. До этого организация продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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