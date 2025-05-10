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18:06, 10 мая 2025Спорт

Бывший баскетболист российских клубов умер в 38 лет

Бывший баскетболист российских клубов серб Лабович умер в 38 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший сербский баскетболист Драган Лабович умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на странице Адриатической лиги в соцсети Х.

В лиге выразили соболезнования семье и близким спортсмена. По информации Eurohoops, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Лабович выступал в России с 2011-го по 2013-й. Он играл за красноярский «Енисей», самарские «Красные крылья» и «Нижний Новгород».

Лабович играл за клубы Румынии, Финляндии, Польши, Турции и ряда других стран. Также форвард вызывался в сборную Сербии.

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