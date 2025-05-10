Бывший защитник «Краснодара» пожалел о переходе в английский клуб

Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон назвал ошибкой переход в «Фулхэм»

Бывший защитник «Краснодара» исландец Рагнар Сигурдссон пожалел о переходе в английский «Фулхэм» в 2016 году. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

«Моей мечтой всегда было играть в Англии. Но я понимаю, что перейти туда было не лучшим решением. Я не ценил то, что имел в "Краснодаре", а в Англии у меня не получилось», — заявил Сигурддссон.

Сигурдссон выступал за «Краснодар» с 2014-го по 2016 год. Затем он перешел в английский «Фулхэм», где провел 17 матчей во всех турнирах, а потом вернулся в Россию. После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) исландец играл за «Рубин» и «Ростов». На данный момент он закончил карьеру футболиста и работает тренером в исландском клубе «Фрам».

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