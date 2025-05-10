Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
13:30 (Мск)
Жаклин Кристиан
Рим (ж)
Фабиан Марожан
Сегодня
12:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Рим (м)
Линда Носкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
11:25, 10 мая 2025Спорт

Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира сразу после допинг-бана
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Валентина Рясова

Валентина Рясова. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летняя спортсменка стала лучшей на этапе в китайском Чэнду. Для Рясовой это было первое выступление после двухлетней паузы, которая была вызвана дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. Срок отстранения россиянки истек 14 марта.

Рясова является победительницей Всероссийской спартакиады. Также она становилась призером чемпионатов Европы и первенств России.

Ранее российского теннисиста Алексея Мокрова отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Пробы А и В спортсмена от 26 ноября 2024 года показали положительный результат на запрещенный препарат нандролон. Отстранение Мокрова вступило в силу с 27 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрон раскрыл причину прибытия лидеров четырех стран в Киев

    Названа сумма переданной через сына взятки экс-замглаве Брянской области

    Звезду танцевального шоу госпитализировали

    Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

    Белоусов встретился с министром обороны Киргизии

    Разин захотел признать завещание Шатунова недействительным

    Захарова высмеяла попытку Запада отвлечь внимание от Дня Победы

    Раскрыт план Трампа по признанию Палестины

    Анну Нетребко объявили в розыск

    Россиянам рассказали о скрытых угрозах шашлыка для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости