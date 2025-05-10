Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира сразу после допинг-бана

Российская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26-летняя спортсменка стала лучшей на этапе в китайском Чэнду. Для Рясовой это было первое выступление после двухлетней паузы, которая была вызвана дисквалификацией за употребление запрещенных препаратов. Срок отстранения россиянки истек 14 марта.

Рясова является победительницей Всероссийской спартакиады. Также она становилась призером чемпионатов Европы и первенств России.

Ранее российского теннисиста Алексея Мокрова отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Пробы А и В спортсмена от 26 ноября 2024 года показали положительный результат на запрещенный препарат нандролон. Отстранение Мокрова вступило в силу с 27 января.