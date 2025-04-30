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22:45, 30 апреля 2025Спорт

Российского теннисиста поймали на допинге

Российского теннисиста Мокрова отстранили за нарушение антидопинговых правил
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Российского теннисиста Алексея Мокрова отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Пробы А и В спортсмена от 26 ноября 2024 года показали положительный результат на запрещенный препарат нандролон. Отстранение Мокрова вступило в силу с 27 января. В период дисквалификации россиянину запрещено играть, тренироваться и посещать теннисные турниры.

Мокров является 1413-й ракеткой мира. Он выиграл четыре юниорских турнира ITF.

Ранее первая ракетка мира Янник Синнер провалил два допинг-теста, однако избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что вещество попало в его организм из-за обработки раны спреем.

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