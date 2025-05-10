Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме

Рублев проиграл уступающему 44 строчки в рейтинге ATP Марожану на турнире в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч второго круга «Мастерса» в столице Италии между Рублевым и венгром Фабианом Марожаном закончился со счетом 5:7 6:4 3:6 в пользу Марожана. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Рублев занимает на данный момент 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Марожан — на 61-й позиции. В апреле 2025 года Рублев впервые с 2020-го выпал из топ-10 мирового рейтинга.

Ранее первая ракетка России среди женщин Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Риме. В матче второго раунда 18-летняя россиянка была сильнее колумбийки Эмилиана Аранго 6:2 6:4.