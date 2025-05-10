Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
0:0
1-й сет
live
Жаклин Кристиан
Рим (ж)
Фабиан Марожан
2:1
Завершен
Андрей Рублёв
Рим (м)
Линда Носкова
Сегодня
18:15 (Мск)
Мирра Андреева
Рим — парный разряд (ж)
Динамо Мх
Сегодня
17:00 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Ювентус
Италия — Серия А|36-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
14:48, 10 мая 2025Спорт

Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме

Рублев проиграл уступающему 44 строчки в рейтинге ATP Марожану на турнире в Риме
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч второго круга «Мастерса» в столице Италии между Рублевым и венгром Фабианом Марожаном закончился со счетом 5:7 6:4 3:6 в пользу Марожана. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Рублев занимает на данный момент 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Марожан — на 61-й позиции. В апреле 2025 года Рублев впервые с 2020-го выпал из топ-10 мирового рейтинга.

Ранее первая ракетка России среди женщин Мирра Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Риме. В матче второго раунда 18-летняя россиянка была сильнее колумбийки Эмилиана Аранго 6:2 6:4.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сделала заявление о перемирии

    Ученые заявили о риске затопления крупнейших городов США

    Рублев проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге сопернику на турнире в Риме

    Более семи миллионов интернет-пользователей присоединились к минуте молчания 9 мая

    Британский флот перехватил российскую подводную лодку в проливе Ла-Манш

    В России призвали Мерца прекратить поставки оружия Украине

    В Госдуме заявили о получении некоторыми статуса ветеранов СВО обманом

    Песков назвал запугивание России санкциями пустым делом

    Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

    Медведев провел встречу с президентом азиатской страны в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости