Первая ракетка России пробилась в третий круг Мастерса в Риме

Мирра Андреева вышла в третий круг Мастерса в Риме

Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в третий круг серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором раунде 18-летняя россиянка победила Эмилиану Аранго из Колумбии — 6:2 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Следующей соперницей Андреевой будет представительница Чехии Линда Носкова.

Андреева на данный момент занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Больше никого из россиянок в топ-10 нет.

Ранее стало известно, что Андреева заявила о готовности выиграть турнир Большого шлема. «Конечно, если спросить любого игрока, он так ответит. Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах», — заявила россиянка.

В этом году Андреева выиграла два турнира WTA. Спортсменка победила на соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе.