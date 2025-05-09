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18:22, 9 мая 2025Спорт

Первая ракетка России пробилась в третий круг Мастерса в Риме

Мирра Андреева вышла в третий круг Мастерса в Риме
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева пробилась в третий круг серии «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором раунде 18-летняя россиянка победила Эмилиану Аранго из Колумбии — 6:2 6:4. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Следующей соперницей Андреевой будет представительница Чехии Линда Носкова.

Андреева на данный момент занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Больше никого из россиянок в топ-10 нет.

Ранее стало известно, что Андреева заявила о готовности выиграть турнир Большого шлема. «Конечно, если спросить любого игрока, он так ответит. Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах», — заявила россиянка.

В этом году Андреева выиграла два турнира WTA. Спортсменка победила на соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе.

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