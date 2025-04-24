17-летняя россиянка Андреева заявила о готовности выиграть турнир Большого шлема

Мирра Андреева заявила о готовности выиграть турнир Большого шлема

Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о готовности выиграть турнир Большого шлема. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка отметила, что готова сделать это. «Конечно, если спросить любого игрока, он так ответит. Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах», — заявила Андреева.

В этом году 17-летняя Андреева выиграла два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка победила на соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Ближайшим турниром Большого шлема в сезоне станет «Ролан Гаррос», который стартует 25 мая. Лучшим результатом россиянки на турнире является выход в полуфинал в прошлом году.