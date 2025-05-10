В Госдуме оценили рукопожатие украинской теннисистки с бывшей россиянкой

Журова назвала абсурдом рукопожатие украинки Костюк и экс-россиянки Касаткиной

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила рукопожатие украинской теннисистки Марты Костюк с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Касаткина теперь не россиянка, поэтому Костюк и пожала ей руку. Со стороны украинки это демонстрация следующего: "Меняйте гражданство, и мы будем жать вам руку". Хотя по сути Касаткина — русская. Удивительная вещь, ничего не сказать», — заявила Журова. Депутат назвала это абсурдом и двойными стандартами.

Рукопожатие произошло после матча на турнире в Риме. Встреча Костюк и Касаткиной завершилась победой украинки в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское 29 марта. Украинские спортсмены регулярно отказываются от рукопожатий и совместных фото с россиянами.