В США раскритиковали российского обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского. Статью, которая содержит критику, опубликовало издание The Athletic.
«На счету Бобровского слишком много неудачных матчей в плей-офф, чтобы их игнорировать. Если худшая версия Бобровского вновь проявится в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, у "Флориды" будут проблемы», — сказано в статье.
Тhe Athletic также отмечает, что у российского голкипера много и выдающихся матчей в плей-офф. А победа «Флориды» в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли — во многом заслуга Бобровского.
Минувшей ночью российский вратарь помог «Флориде» обыграть «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 5:4. Бобровский совершил 27 спасений, а также стал вторым российским голкипером в истории лиги после Андрея Василевского, который одержал 50 побед в плей-офф НХЛ. Счет в серии между «Торонто» и «Флоридой» стал 2:1 в пользу канадского клуба.
Ранее Бобровский попал в топ-10 российских хоккеистов в НХЛ по версии The Hockey Writers. В этом рейтинге 36-летний вратарь расположился на девятой строчке.