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14:44, 11 мая 2025Спорт

В IBU ответили на вопрос о допуске россиян после смены главы МОК

IBU: Выборы главы МОК никак не повлияли на ситуацию с допуском россиян
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jim Young / Reuters

В Международном союзе биатлонистов (IBU) ответили на вопрос о допуске россиян после смены главы Международного олимпийского комитета (МОК). Комментарий организации приводит «ВсеПроСпорт».

В IBU заявили, что выборы главы МОК никак не повлияли на ситуацию с возвращением россиян и белорусов. Отмечается, что статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня этого года.

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