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17:16, 11 мая 2025Мир

В России раскрыли содержимое «секретного пакетика» Макрона

Марков: В секретном пакетике Макрона было лекарство
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andreas Rinke / Reuters

В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался спрятать от камер журналистов, находилось лекарство. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Политолог отметил, что Макрон пока не раскрыл правду о содержимом секретного пакетика, хотя эту тему обсуждают десятки СМИ. Он уточнил, что некоторые предположили, что в пакетике были наркотики. «Мое мнение — это лекарство от болезни, про которую Макрон не хочет, чтобы все знали», — написал Марков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Кадры сняли журналисты, которые зашли с камерами в разгар встречи лидеров европейских государств в украинской столице.

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