В России раскрыли содержимое «секретного пакетика» Макрона

Марков: В секретном пакетике Макрона было лекарство

В пакетике, который президент Франции Эммануэль Макрон пытался спрятать от камер журналистов, находилось лекарство. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Политолог отметил, что Макрон пока не раскрыл правду о содержимом секретного пакетика, хотя эту тему обсуждают десятки СМИ. Он уточнил, что некоторые предположили, что в пакетике были наркотики. «Мое мнение — это лекарство от болезни, про которую Макрон не хочет, чтобы все знали», — написал Марков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку лидеров Франции и ФРГ. Кадры сняли журналисты, которые зашли с камерами в разгар встречи лидеров европейских государств в украинской столице.