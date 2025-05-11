Сенатор Джабаров: Заявления главы Офиса Зеленского являются циничной наглостью

Требование ввести 30-дневное перемирие необходимо Киеву лишь для одной цели — обеспечить Украину новыми поставками вооружения, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев согласится на прямые переговоры с Москвой только после согласия президента России Владимира Путина на 30-дневное прекращение огня. Он добавил, что данный шаг покажет, что Россия действительно готова к завершению боевых действий и хочет мира.

«Это же циничная наглость то, что заявляет Ермак. Значит, фактически они ведут к тому, с чего начали. О каком перемирии можно говорить, если Украина нарушила все перемирия, которые до этого были заключены? Нельзя верить этому режиму, его цель — продолжение конфликта», — заявил сенатор.

Джабаров отметил, что президент Владимир Путин сделал совершенно простое и четкое предложение: сесть за стол переговоров и решить вопрос о перемирии уже в процессе. Также сенатор напомнил, что Киев терпит поражение на фронте, а поэтому не ему диктовать условия начала переговоров.

«Я уверен, что переговоры будут сорваны под любым предлогом: то нет перемирия, то нет чего-то еще. Абсолютно точно Зеленский нуждается в продолжении конфликта, ибо это единственный его шанс уцелеть пока в кресле президента, который он занимает незаконно уже больше года», — заключил Джабаров.

Ранее в России назвали причину возможного отказа Киева от переговоров. Политолог Сергей Марков заметил, что Украина хочет избежать демилитаризации, тема которой неизбежно будет поднята в рамках прямых переговоров с Москвой.