«Вашингтон» Овечкина проиграл «Каролине» в третьем матче серии

«Вашингтон» Овечкина всухую проиграл «Каролине» в третьем матче серии

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» всухую проиграл «Каролине Харрикейнс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились россиянин Андрей Свечников, а также Джек Рослович, Эрик Робинсон и Джексон Блейк. По ходу матча капитану столичного клуба Александру Овечкину разбили лицо.

«Каролина» вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч розыгрыша Кубка Стэнли пройдет в Роли в ночь на 13 мая по московскому времени.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей. «Каролина» также получала Кубок лишь однажды — в сезоне 2005/2006.