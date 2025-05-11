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10:09, 11 мая 2025Спорт

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Каролине» в третьем матче серии

«Вашингтон» Овечкина всухую проиграл «Каролине» в третьем матче серии
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» всухую проиграл «Каролине Харрикейнс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отметились россиянин Андрей Свечников, а также Джек Рослович, Эрик Робинсон и Джексон Блейк. По ходу матча капитану столичного клуба Александру Овечкину разбили лицо.

«Каролина» вышла вперед в серии — 2-1. Четвертый матч розыгрыша Кубка Стэнли пройдет в Роли в ночь на 13 мая по московскому времени.

«Вашингтон» впервые с 2018 года смог выйти во второй раунд Кубка Стэнли. В том году команда завоевала трофей. «Каролина» также получала Кубок лишь однажды — в сезоне 2005/2006.

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