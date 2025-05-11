Овечкину разбили лицо до крови

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил сильный удар клюшкой по лицу во время матча четвертьфинальной серии плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В первом периоде встречи Овечкин получил повреждение. Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал случайно россиянину клюшкой по лицу, после чего капитан «столичных» упал и схватился за лицо. В результате удара клюшкой Овечкину разбило губу в кровь.
Россиянин уехал на скамейку запасных и утер лицо полотенцем, на котором оказалась кровь. Позже Овечкин продолжил матч.
По итогам первого периода счет в матче не открыли. После двух первых игр счет в серии оказался равным — 1-1.
Ранее Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ. До этого Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников в США.