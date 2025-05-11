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03:24, 11 мая 2025Спорт

Овечкину разбили лицо до крови

Защитник «Каролины» Бернс клюшкой разбил Овечкину губу в кровь в плей-офф НХЛ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил сильный удар клюшкой по лицу во время матча четвертьфинальной серии плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде встречи Овечкин получил повреждение. Канадский защитник «Каролины» Брент Бернс попал случайно россиянину клюшкой по лицу, после чего капитан «столичных» упал и схватился за лицо. В результате удара клюшкой Овечкину разбило губу в кровь.

Россиянин уехал на скамейку запасных и утер лицо полотенцем, на котором оказалась кровь. Позже Овечкин продолжил матч.

По итогам первого периода счет в матче не открыли. После двух первых игр счет в серии оказался равным — 1-1.

Ранее Овечкина назвали одним из трех лучших нападающих в истории НХЛ. До этого Овечкин с голым торсом показал процесс празднования майских праздников в США.

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