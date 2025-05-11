Выступавшая за Словению гимнастка объяснила возвращение российского гражданства

Экс-гимнастка Веденеева заявила, что вернула гражданство, так как живет в России

Бывшая гимнастка Екатерина Веденеева объяснила возвращение российского гражданства после выступления под флагом Словении с 2018 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Веденеева отметила, что хочет дальше развиваться в спорте, поэтому давно занималась этим вопросом. «Федерация гимнастики России подала документы для того, чтобы мне переделали спортивное гражданство на российское — проживаю я в России, основная работа у меня в России, и судить мне будет лучше от России», — поделилась она.

Экс-спортсменка занимает пост старшего тренера юниорской сборной Красноярского края. «Художественная гимнастика — субъективный вид спорта, но мне бы очень хотелось, чтобы он был максимально справедливым», — подчеркнула она.

Веденеева — двукратная чемпионка Словении и призер этапов Гран-при. В ее активе две бронзы чемпионатов мира и бронза чемпионата Европы. На Играх в Токио она заняла 16-е место в квалификации и не прошла в финал.