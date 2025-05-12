Еще один российский фигурист захотел сменить гражданство

РИА Новости: Иван Попов планирует сменить спортивное гражданство на узбекское

Российский фигурист Иван Попов захотел сменить спортивное гражданство. Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что россиянин планирует перейти в сборную Узбекистана. Вопрос решат на исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России, который пройдет во вторник, 13 мая. Источник отмечает, что решение должно быть положительным.

20-летний Попов выступает в одиночном катании и тренируется под руководством Ирины Смирновой. В его активе победа на чемпионате России по прыжкам в командном зачете. На последнем первенстве страны от занял восьмое место.

В марте сообщалось о планах сменить гражданство российской фигуристки Вероники Жилиной. Уточнялось, что спортсменка хочет выступать за Азербайджан.