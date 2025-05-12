Индия возобновила работу 32 аэропортов после обострения конфликта с Пакистаном

Индия возобновила работу более 30 аэропортов после обострения конфликта с Пакистаном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления авиагаваней Индии.

Уточняется, что 32 аэропорта на севере и западе страны начали снова принимать и отправлять рейсы. Это решение было принято по указанию Военно-воздушных сил (ВВС).

Индия приостанавливала работу 32 аэропортов до 15 мая из-за роста напряженности в отношениях с Пакистаном.

После теракта в Кашмире, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам, Индия начала операцию «Синдур» и ударила по лагерям террористов в Пакистане. 8 мая обе страны провели один из самых масштабных боев в современной истории авиации с участием более ста истребителей.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил Индию и Пакистан согласиться на прекращение огня.