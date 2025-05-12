Капитан сборной Германии по хоккею высказался о возвращении россиян на турниры

Капитан сборной Германии по хоккею Зайдер высказался за возвращение россиян

Капитан сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер высказался за возвращение россиян на международные турниры. Об этом пишет Sport 24.

«Они лучшие в мире, но их правители — не моя забота. Так что в целом, конечно, я за, но есть высшие силы, которые я не могу контролировать», — отметил немецкий хоккеист.

Зайдеру 24 года, на клубном уровне он выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Сейчас защитник находится в расположении сборной Германии на чемпионате мира, который проходит в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнире из-за отстранения.

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года. Он заявил, что информация о поездке россиян на Игры в Италии будет обнародована в конце мая — начале июня 2025 года.