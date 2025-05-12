Капитан сборной Германии по хоккею высказался о возвращении россиян на турниры

Капитан сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер высказался за возвращение россиян на международные турниры. Об этом пишет Sport 24.
«Они лучшие в мире, но их правители — не моя забота. Так что в целом, конечно, я за, но есть высшие силы, которые я не могу контролировать», — отметил немецкий хоккеист.
Зайдеру 24 года, на клубном уровне он выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Сейчас защитник находится в расположении сборной Германии на чемпионате мира, который проходит в Швеции и Дании. Сборные России и Беларуси не принимают участия в турнире из-за отстранения.
Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал срок решения вопроса о допуске российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года. Он заявил, что информация о поездке россиян на Игры в Италии будет обнародована в конце мая — начале июня 2025 года.