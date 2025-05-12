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09:32, 12 мая 2025Забота о себе

Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

Кардиолог Овадия: Для здоровья сердца нужно отказаться от обработанных продуктов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Piron Guillaume / Unsplash

Для профилактики заболеваний сердца достаточно соблюдать всего одно правило в питании, считает кардиолог-хирург Филип Овадия. Этот принцип он назвал в эфире подкаста «Дневник генерального директора», пишет Daily Mirror.

По мнению Овадия, единственное, что нужно для здорового сердца — это отказаться от продуктов с высокой степенью обработки. «Я долго думал, что объединяет все диеты, которые поддерживают хороший метаболизм. Пришел к выводу, что все сводится к употреблению цельной, натуральной пищи», — сказал кардиолог.

Врач отметил, что если в рационе не будет обработанных продуктов, то без какого либо вреда для сердца можно придерживаться и диеты с высоким содержанием белка, и вегетарианства. «Ешьте то, что растет на земле, и ешьте животных, которые едят то, что растет на земле», — призвал Овадия.

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