Лавров обсудил с Фиданом урегулирование на Украине

В МИД РФ заявили, что Лавров обсудил с Фиданом украинское урегулирование

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили по телефону вопросы, которые связаны с инициативой президента РФ Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле. Об этом сказано в сообщении российского дипведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Фидан и госсекретарь США Рубио в телефонном разговоре обсудили возможные переговоры между Россией и Украиной. В свою очередь, Владимир Зеленский снова подтвердил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия.

Накануне Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая.