На участвующего в «Джиро д’Италия» велогонщика напал козел

На участвующего в «Джиро д’Италия» велогонщика Диона Смита напал козел

На новозеландского велогонщика Диона Смита из команды Intermarche–Wanty напал горный козел во время многодневки «Джиро д’Италия». Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время 160-километрового этапа, проходившего в южной Албании. Козел выбежал на трассу и атаковал спортсмена. Тот съехал на обочину, а животное после незначительного контакта с задним колесом велосипеда Смита убежало в сторону скал. Новозеландцу удалось избежать падения.

«Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна. Это новый опыт — надо лишь следить за козами!» — заявил Смит.

Летом 2021 года фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.