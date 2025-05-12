Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Клара Таусон
Сегодня
16:30 (Мск)
Мирра Андреева
Рим (ж)
США
Сегодня
17:20 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2025|Группа B
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Венеция
Сегодня
19:30 (Мск)
Фиорентина
Италия — Серия А|36-й тур
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швеция
ЧМ-2025|Группа A
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|36-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
15 мая
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
10:36, 12 мая 2025Спорт

На участвующего в «Джиро д’Италия» велогонщика напал козел

На участвующего в «Джиро д’Италия» велогонщика Диона Смита напал козел
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На новозеландского велогонщика Диона Смита из команды Intermarche–Wanty напал горный козел во время многодневки «Джиро д’Италия». Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время 160-километрового этапа, проходившего в южной Албании. Козел выбежал на трассу и атаковал спортсмена. Тот съехал на обочину, а животное после незначительного контакта с задним колесом велосипеда Смита убежало в сторону скал. Новозеландцу удалось избежать падения.

«Я скорее ждал, что это будет дикая собака, но полагаю, здесь гораздо больше коз. Албания великолепна. Это новый опыт — надо лишь следить за козами!» — заявил Смит.

Летом 2021 года фанатка спровоцировала массовую аварию на велогонке «Тур де Франс». Пелотон врезался в фанатку, которая оказалась на обочине. Девушка не смотрела на велогонщиков и демонстрировала оператору картонный плакат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Простая салфетка выглядит как наркотики». Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» Макрона и заявили о происках врагов

    Висящую на заборе у бара девушку нашли в российском городе

    Выявлена особая опасность бактерий полости рта

    Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте

    Германия продолжит поставки вооружения Украине при невыполнении одного условия

    Еще одна страна предложила себя в качестве посредника по Украине

    Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против генерала Кириллова

    В офисе Зеленского раскрыли одну деталь его контактов с Трампом

    Министр российского региона извинился за подаренные вдове ветерана на 9 Мая кости

    Ермак раскрыл цели ресурсной сделки Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости