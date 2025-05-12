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06:40, 12 мая 2025Россия

Осквернившие георгиевскую ленту дети мигрантов извинились

Осквернившие георгиевскую ленту дети мигрантов сняли видео с извинениями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Дети бывших мигрантов, которые осквернили георгиевскую ленту в Обнинске Калужской области, сняли видео с извинениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Отмечается, что для физических лиц за намеренную порчу ленты предусмотрен штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Уголовная ответственность за это нарушение наступает с 16 лет.

11 мая подростков, осквернивших георгиевскую ленту, задержали. Следственный комитет организовал проверку по статьям «Осквернение символов воинской славы России» и «Халатность» УК РФ. Также будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Кроме того, следователи проверят законность выдачи гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту.

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