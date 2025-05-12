Первая ракетка России вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

Андреева обыграла Таусон и вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

Первая ракетка России 18-летняя Мирра Андреева вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/8 финала россиянка обыграла датчанку Клару Таусон. Первый сет остался за соперницей Андреевой 7:5, две последующие партии забрала представительница России со счетом 6:3, 6:2. По ходу стартового сета Андреева получила предупреждение за неспортивное поведение: она выбила мяч за пределы корта и бросила ракетку.

В 1/4 финала Мастерса в Риме Андреева, занимающая седьмую строчку мирового рейтинга, сыграет против американки Коко Гауфф, которая находится на четвертой позиции. Гауфф в своем матче была сильнее британки Эммы Радукану со счетом 6:1, 6:2.

Ранее в 1/4 финала турнира в столице Италии пробилась еще одна россиянка, Диана Шнайдер. Она в двух сетах победила представительницу Бельгии Элизе Мертенс: 6:2, 6:3.