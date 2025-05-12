Российская теннисистка вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

Россиянка Шнайдер победила Мертенс и вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летняя россиянка победила представительницу Бельгии Элизе Мертенс 6:2 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут.

В 1/4 финала турнира в Риме занимающая 11-ю строчку в мировом рейтинге Шнайдер сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. Паолини переиграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко.

В марте 2025 года Шнайдер в паре с первой ракеткой России Миррой Андреевой выиграли турнир в Майами. Для них это второй титул в парном разряде.