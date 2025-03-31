Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
5:0
Завершен
Факел
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Ахмат
0:0
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Борнмут
1:2
Завершен
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/4 финала
Зенит
4:0
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
5:8
3-й период
live
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
03:22, 31 марта 2025Спорт

Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Майами

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Майами в парах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Андреева и Шнайдер сыграли против испанки Кристины Букши и японки Мию Като. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6, 1:0.

В первом сете матч был прерван из-за дождя. Пауза из-за неблагоприятной погоды продлилась более шести часов. Дожидаясь возобновления игры, россиянки танцевали у корта под зонтами.

Летом 2024-го Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады в Париже. Теннисистки, выступавшие в нейтральном статусе, стали вице-чемпионками парного турнира.

    Обсудить
    Последние новости

    «Очень зол и взбешен». Трамп раскрыл свою реакцию на слова Путина об Украине и Зеленском

    ЕС предупредили о невозможности помочь Украине

    70-летняя женщина зашла пообедать в кафе и стала жертвой сексуальных домогательств

    Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Майами

    В Курской области ВСУ угнали автомобиль

    В Британии назвали опасным игнорировать предупреждения Путина

    В МИД оценили возможность возвращения европейских брендов

    Трамп заявил о желании Зеленского отказаться от сделки по металлам

    В России высказались о направленном Путиным Западу мощном сигнале

    Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше