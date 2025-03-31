Россиянки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Майами

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Майами в парах

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Андреева и Шнайдер сыграли против испанки Кристины Букши и японки Мию Като. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6, 1:0.

В первом сете матч был прерван из-за дождя. Пауза из-за неблагоприятной погоды продлилась более шести часов. Дожидаясь возобновления игры, россиянки танцевали у корта под зонтами.

Летом 2024-го Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады в Париже. Теннисистки, выступавшие в нейтральном статусе, стали вице-чемпионками парного турнира.