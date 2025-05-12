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12:34, 12 мая 2025Мир

Российского посла вызвали в МИД Польши

Посла России пригласят в МИД Польши в связи с закрытием генконсульства в Кракове
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Adrian Grycuk

Посла России в Польше Сергея Андреева пригласят в МИД страны в связи с решением Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Посол Российской Федерации был приглашен сегодня в 15:00 (16:00 мск — прим. «Ленты.ру») в министерство», — сказал он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна приняла решение о закрытии генерального консульства России в городе Краков из-за якобы «наличия доказательств совершения российскими спецслужбами» поджога торгового центра в Варшаве.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией.

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