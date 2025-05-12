Полиция поймала неудачливого похитителя после бегства от ребенка

Волк: Полицейские поймали подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

Полицейские в Элисте задержали неудачливого похитителя, пытавшегося схватить девушку в Волгодонске Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Им оказался 37-летний уроженец республики Калмыкия. Спустя несколько часов оперативники задержали злоумышленника и передали его своим ростовским коллегам.

Об инциденте сообщалось 11 мая. Рядом с жилым домом на улице Гагарина мужчина подбежал сзади к 19-летней девушке, схватил ее и попытался утащить в машину. Россиянка отбивалась и кричала, и к ней на выручку прибежал 11-летний школьник, после чего преступник отпустил девушку и сбежал.