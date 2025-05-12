Российский голкипер Бобровский оставил ворота сухими в матче плей-офф НХЛ

Бобровский оставил сухими ворота в матче Флориды в плей-офф НХЛ с «Торонто»

«Флорида Пантерс» на своей площадке обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 12 мая, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Картер Вераге и Сэм Беннетт. У «Флориды» весь матч отыграл российский голкипер Сергей Бобровский. Он второй раз в нынешнем плей-офф оставил свои ворота сухими.

«Флорида» благодаря победе сравняла счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет в ночь на четверг, 15 мая.

10 мая американское издание The Athletic раскритиковало Бобровского. По мнению журналистов, в нынешнем плей-офф россиянин провел слишком много неудачных матчей.